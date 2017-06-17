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Tunceli'de terör operasyonları

Hozat ve Ovacık ilçelerinde PKK, MLKP ve TKP/ML-TİKKO'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

17.06.2017 - 05:13
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Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 14 Haziran günü, terör örgütleri PKK, MLKP ve TKP/ML-TİKKO'nun Hozat ve Ovacık ilçeleri yapılanmalarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılıkça serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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