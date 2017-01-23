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Tunceli'de terör öperasyonu

Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne ait 19 sığınağın tespit edildi bildirildi.

23.01.2017 - 00:53
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Tunceli'de terör öperasyonu

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Tunceli'de terör öperasyonu

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Güvenlik güçleri tarafından terörist unsurları etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınak ve barınakları tespit ederek imha etmek maksadıyla merkeze bağlı Bali Deresi mevkisinde operasyon gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Operasyonda teröristlere ait 19 sığınak tespit edilmiş ve bahse konu sığınaklarda 1 el bombası, 2 kaleşnikof şarjörü, 4 cep telefonu, 60 litre benzin, 4 akü, 9 küçük tüp, 1 dürbün, 1 güneş paneli, 2 telsiz, 2 top elektrik kablosu, 500 avro para, çok sayıda örgütsel doküman, muhtelif giyecek malzemesi, ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen dokümanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler olay yerinde imha edilmiştir."

Tunceli'de terör öperasyonu

Tunceli'de terör öperasyonu

Tunceli'de terör öperasyonu

Tunceli'de terör öperasyonu

Tunceli'de terör öperasyonu

Tunceli'de terör öperasyonu

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