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Tunceli'de terör operasyonu

Hozat ilçesinde terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi olarak kullandıkları tespit edilen sığınakta giyecek ve yaşamsal malzeme bulundu.

04.02.2017 - 22:57
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği belirtilerek, terör örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığınca Hozat ilçesi Aşağışavaliler bölgesinde bugün operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

"Şehit Uzman Çavuş Hasan Karadavut 2" adı verilen operasyon çerçevesinde, terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi olarak kullandıkları tespit edilen bir sığınak ele geçirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, sığınakta bir 12 kilogramlık tüp, bir akü, 20 litre benzin, bin 50 kilogram un, 200 kilogram şeker ve 200 kilogram tuz, teröristlere ait çok sayıda kışlık giyecek, tıbbi ve yaşamsal malzemeler ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ele geçirilen malzemelerin olay yerinde imha edildiği aktarıldı.

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