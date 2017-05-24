Tunceli'de terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezinin Çiçekli bölgesinde yürütülen operasyon kapsamındaki arama ve tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından önceden döşenmiş patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı ele geçirildiği belirtildi.

YARALI ASKERLERİN DURUMU İYİ

Bölgede devam eden operasyonlar sırasında terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandığı ve kısa süreli çatışma yaşandığı duyurulan açıklamada, "Çatışma esnasında teröristlerin döşemiş olduğu iki el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu iki kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Askerlerimiz gerekli tedavinin yapılması için hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumları iyidir." ifadelerine yer verildi.

Çatışmanın ardından teröristlerin tahmini kaçış güzergahlarının bölgede konuşlu bulunan obüs ile ateş altına alındığı aktarılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği ve kentte terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.