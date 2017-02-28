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Tunceli'de terör oprasyonu

Ovacık ilçesinde teröristlere ait sığınak içerisinde çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi

28.02.2017 - 10:58
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de terörist unsurların bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Tunceli'de terör oprasyonu

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığınca dün "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-193" operasyonu düzenlendiği aktarılan açıklamada, "Operasyon kapsamında teröristlerin kış üslenmesi olarak kullandığı değerlendirilen ilimiz Ovacık ilçesi mülki sınırları içerisinde teröristlere ait sığınak içerisinde çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Malzemeler olay yerinde imha edilmiştir." denildi.

Tunceli'de terör oprasyonu

Tunceli'de terör oprasyonu

Tunceli'de terör oprasyonu

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