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Tunceli'de terör örgütü DHKP-C'ye büyük darbe

Son 4 aylık dönemde Tunceli ve bölgesinde yapılan operasyonlarla, bölge DHKP-C terör örgütünden temizlendi.

AA | 29.12.2016 - 13:33
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Tunceli'de terör örgütü DHKP-C'ye büyük darbe

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik Tunceli kırsalında nisan ayından bu yana sürdürülen operasyonlarda 16 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgenin terör örgütünden temizlendiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonlar, olumsuz kış koşullarına rağmen devam ediyor.

SON 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Dün Tunceli kırsalı Çat Vadisi'nde bulunan Aşağışavaliler Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda, bölgedeki son 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de terör örgütü DHKP-C'ye büyük darbe

TUNCELİ GRUBU TEMİZLENDİ

Nisan ayında bu yana bölgede yapılan kara ve hava destekli operasyonlarda 14 terörist etkisiz hale getirilmişti. Böylece örgütün 16 teröristten oluşan Tunceli kırsalındaki grubu etkisiz hale getirilmiş oldu. Operasyonlarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi de bulundu.

Tunceli'de terör örgütü DHKP-C'ye büyük darbe

Tunceli'de terör örgütü DHKP-C'ye büyük darbe

OPERASYONLAR D4 AYDIR SÜRÜYOR

Son 4 aylık dönemde Tunceli ve bölgesinde yapılan operasyonlarla, DHKP-C'nin yanı sıra PKK ve TİKKO terör örgütlerinden 100'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de terör örgütü DHKP-C'ye büyük darbe

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