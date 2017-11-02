taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.995
USD
3,7977
EURO
4,4322
ALTIN
156,02
PETR
60,6200

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya darbe

Terör örgütü PKK'ya havadan ve karadan devam eden operasyonlarla nefes aldırılmıyor.

02.11.2017 - 22:23
  1. Haberler
  2. İç Haber

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Nazımiye ilçesi kırsalındaki Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde gerçekleştirilen ve çıkan çatışmada 8'i ölü, biri sağ olmak üzere 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin soruşturma sürüyor.

4'Ü GRİ LİSTEDE

Operasyonda, 3'ü kadın 8 teröristin ölü, bir kadın teröristin de sağ olarak ele geçirildiği belirtilerek, teröristlerden "Savaş" kod adlı Hamza Güler, "Sema" kod adlı Besna Kartal, "Tolhildan" kod adlı Ejder Yücedağ, "Medya Derik" kod adlı Remziye Bağırtan'ın İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nin gri kategorisinde yer aldığı anlaşıldı.

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya darbe

SON YILLARIN EN BÜYÜK DARBESİ

Gri listedeki 4 teröristin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok eyleme katıldığı, çok sayıda asker ve sivilin şehit edilmesi olaylarında bizzat yer aldıkları kaydedildi. Savaş kod adlı PKK'lı Hamza Güler'in örgütün Tunceli'deki en önemli isimlerinden biri olduğu belirtildi. Operasyonla son yıllarda örgüte vurulmuş en ağır darbenin vurulduğu bildirildi.

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya darbe

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Bu teröristlerden Güler'in ise örgütün sözde "Dersim Saha Doğu Cephe Sorumlusu" olduğu saptandı. Kentte uzun süredir sürdürülen operasyonlarda ilk gez "Aranan Teröristler Listesi"nin gri kategorisinde yer alan 4 teröristin aynı operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonda, teröristlerden 6 kalaşnikof tüfek ile bir M-16 piyade tüfeği, biksi ve kanas olarak bilinen keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmişti.

İlginizi Çekebilir
İkramiye kazanan talihli: Uyanık olmak lazım
İkramiye kazandığını tesadüfen öğrenen Mehmet Cihan, parayı iyi değerlendireceğini söyledi.
Arınç'ın FETÖ'den tutuklu kayınbiraderine tahliye
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın FETÖ'den tutuklu akrabası serbest bırakıldı.
13 yaşındaki çocuk uyuşturucu satarken yakalandı
Adana'da, 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki H.S., uyuşturucu satarken yakalandı.
Kırşehir'e şehit ateşi düştü
Şemdinli'deki saldırıda şehit olan askerin komşusu, ailesinin oğlunu görmeye gitmesi için Başbakan Yıldırım'ın bilet aldırdığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şemdinli'de 8 şehit

Şemdinli'de 8 şehit

553
İstanbul'un verdiği göç aldığı göçü geçti

İstanbul'un verdiği göç aldığı göçü geçti

197
İngiliz Parlamentosu'nda konuşan FETÖ'cülere protesto

İngiliz Parlamentosu'nda konuşan FETÖ'cülere protesto

162
Yerli otomobil için ilk adım

Yerli otomobil için ilk adım

434
Genelkurmay Başkanlığı'ndan Şemdinli açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Şemdinli açıklaması

320
Yerli otomobili yapacak firmaların listesi

Yerli otomobili yapacak firmaların listesi

342
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur Kanunu değişmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur Kanunu değişmeli

276
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM