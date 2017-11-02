Tunceli'de terör örgütü PKK'ya darbe

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Nazımiye ilçesi kırsalındaki Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde gerçekleştirilen ve çıkan çatışmada 8'i ölü, biri sağ olmak üzere 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin soruşturma sürüyor.

4'Ü GRİ LİSTEDE

Operasyonda, 3'ü kadın 8 teröristin ölü, bir kadın teröristin de sağ olarak ele geçirildiği belirtilerek, teröristlerden "Savaş" kod adlı Hamza Güler, "Sema" kod adlı Besna Kartal, "Tolhildan" kod adlı Ejder Yücedağ, "Medya Derik" kod adlı Remziye Bağırtan'ın İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nin gri kategorisinde yer aldığı anlaşıldı.

SON YILLARIN EN BÜYÜK DARBESİ

Gri listedeki 4 teröristin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok eyleme katıldığı, çok sayıda asker ve sivilin şehit edilmesi olaylarında bizzat yer aldıkları kaydedildi. Savaş kod adlı PKK'lı Hamza Güler'in örgütün Tunceli'deki en önemli isimlerinden biri olduğu belirtildi. Operasyonla son yıllarda örgüte vurulmuş en ağır darbenin vurulduğu bildirildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Bu teröristlerden Güler'in ise örgütün sözde "Dersim Saha Doğu Cephe Sorumlusu" olduğu saptandı. Kentte uzun süredir sürdürülen operasyonlarda ilk gez "Aranan Teröristler Listesi"nin gri kategorisinde yer alan 4 teröristin aynı operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonda, teröristlerden 6 kalaşnikof tüfek ile bir M-16 piyade tüfeği, biksi ve kanas olarak bilinen keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmişti.