1 İlber Ortaylı: Türkiye gibi Amerikancı bir ülke yok Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, yetiştirme tarzından dolayı 18 yaşındaki bir Türk çocuğunun ahmak olduğunu söyledi.

2 Oprah Winfrey'in ABD Başkanlığı'na aday olacak iddiası Amerikalı ünlü talk show sunucusu Oprah Winfrey 2020'de yapılacak Başkanlık seçimlerine aday olmayı düşünüyor.

3 ABD 200 bin El Salvadorluyu sınır dışı edecek ABD yönetimi, 200 bin civarındaki El Salvadorlunun Eylül 2019'a kadar yasal durumlarını düzenlemelerini ya da ülkeyi terk etmelerini istedi.

4 Aykut Kocaman: Şampiyonluk için her şey var Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Şu andaki durumumuz, şu andaki kadromuz, bence şampiyonluk için yeterli." dedi.

5 Tunceli'de sahte polisler yakalandı Tunceli'de kendilerini polis olarak tanıtarak terör örgütü ile korkuttukları vatandaşın 15 bin lirasını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı.

6 Tunceli'de terör örgütüne darbe Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 sığınak bulundu.