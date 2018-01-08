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Tunceli'de terör örgütüne darbe

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 sığınak bulundu.

İHA | 08.01.2018 - 20:14..
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Sığınıklarda kavanoz içinde hazırlanmış patlayıcıların da olduğu 9 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilerek imha edildi.

OPERASYONDA ELE GEÇENLER

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütüne yönelik Hozat ilçesi kırsalında operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Hozat kırsalında başlatılan operasyon kapsamında bulunan 3 adet sığınak içerisinde 9 adet EYP düzeneği, 3 adet küçük tüp, 2 adet akü, 1 adet EYP basma düzeneği, 1 adet boş uçaksavar mühimmatı, 3 adet boş kovan, 2 çift Mekap ayakkabı, 1 adet 2’li pil bloğu, 1 adet soba, 10 metre branda ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Tunceli'de terör örgütüne darbe

Tunceli'de terör örgütüne darbe

Tunceli'de terör örgütüne darbe

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