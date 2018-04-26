Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında sürdürdüğü operasyonlarda terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor.

ELE GEÇİRİLENLER

Tunceli'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tunceli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nazımiye ve merkez kırsalında Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet silah üstü dürbün, 1 adet dolu şarjör, 30 adet M-16 mühimmatı, 2 adet topuk koparan mayın, 210 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 3 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet el telsizi, 110 metre kablo, 1 adet basma düzeneği, 2 adet pil bloğu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Tespit edilen 2 adet mayın ve 3 adet el yapımı patlayıcı bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."