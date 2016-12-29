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Tunceli'de teröristlerin silahları ele geçirildi

Tunceli Valiliği, 2 DHKP/C'li teröristin öldürüldüğünü ve operasyonlara devam edilip, teröristlere ait silahların ele geçirildiğini bildirdi

AA | 29.12.2016 - 12:54
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Tunceli Valiliği, Hozat ilçesi Aşağışavaliler mevkisinde 2 DHKP/C mensubunun etkisiz hale getirildiği çatışmanın ardından operasyona devam edildiğini, teröristlere ait silahların ele geçirildiğini açıkladı.

Tunceli'de teröristlerin silahları ele geçirildi

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MALZEME BULUNDU

Bir grup terör örgütü mensubu ile çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu, 2 DHKP/C mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, "Bölgede devam eden arama tarama faaliyetinde 3 kaleşnikof piyade tüfeği, bir tabanca şarjörü ve çeşitli dijital malzemeler ele geçirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Tunceli'de teröristlerin silahları ele geçirildi

Tunceli'de teröristlerin silahları ele geçirildi

Tunceli'de teröristlerin silahları ele geçirildi

Tunceli'de teröristlerin silahları ele geçirildi

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