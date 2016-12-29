Tunceli'de teröristlerin silahları ele geçirildi

Tunceli Valiliği, Hozat ilçesi Aşağışavaliler mevkisinde 2 DHKP/C mensubunun etkisiz hale getirildiği çatışmanın ardından operasyona devam edildiğini, teröristlere ait silahların ele geçirildiğini açıkladı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MALZEME BULUNDU

Bir grup terör örgütü mensubu ile çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu, 2 DHKP/C mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, "Bölgede devam eden arama tarama faaliyetinde 3 kaleşnikof piyade tüfeği, bir tabanca şarjörü ve çeşitli dijital malzemeler ele geçirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.