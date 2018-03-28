Tunceli'de teröristlerin vurulduğu anlar kamerada

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, 2011-13 yıllarında askeri okula FETÖ tarafından yerleştirildiği iddia edilen kişiler hakkındaki soruşturmada, 13 kişiye gözaltı kararı verildi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV'de Çağlar Cilara'ya yaptığı açıklamada Doğan Medya'nın satışını "Rekabete aykırı" olarak değerlendirdi.

Pülümür'de eylem için sığınaktan çıkıp Tunceli-Erzincan yoluna inmeye çalışan 7 terörist ATAK helikopterle vuruldu. O anlarda askerlerin 'Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok' demesi dikkat çekti.

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Aziz Yıldırım: FETÖ’nün yapamadığını biz beceriyoruz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, seçimle ilgili yaptığı konuşmada "Aziz Yıldırım da kazansa, Ali Koç da kazansa Fenerbahçe bölündü. FETÖ’nün yapamadığını biz beceriyoruz." dedi.