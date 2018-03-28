Tunceli'de teröristlerin vurulduğu anlar kamerada

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7 terörist öldürüldü.
ATAK HELİKOPTERİNDEN BOMBARDIMAN
Operasyon sırasında kameraya kaydedilen görüntülerde, askerler ATAK helikopterine teröristlerin konumuyla ilgili bilgi veriyor.
Teröristlerin tespit edilmesiyle birlikte bombardımana geçen ATAK helikopteri, teröristleri etkisiz hale getiriyor.
Atak helikopteri Tunceli'de 7 teröristi öldürdü VİDEO
"ANLATMAYA GEREK YOK"
O anları kaydeden askerlerin 'Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok' dediği duyuluyor.