taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.588
USD
3,5481
EURO
3,8965
ALTIN
140,46
PETR
51,7300

Tunceli'de teröristlerle çatışma

Nazımiye ilçesinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker hafif şekilde yaralandı.

15.05.2017 - 22:19
  1. Haberler
  2. İç Haber

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Nazımiye ilçesi Dokuzkayalar bölgesinde operasyon başlatıldığı belirtilerek, operasyon kapsamında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile kısa süreli sıcak temasın sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada şu bilgiler aktarıldı:

"Çıkan çatışmada bir kahraman askerimiz hafif şekilde yaralanmış ve Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş olup, gerekli müdahale ve tedavisi yapılarak, taburcu edilmiştir. Teröristlerin tahmini kaçış güzergahları Fırtına obüsü ile ateş altına alınmış ve bölgede operasyona devam edilmektedir."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Marmaris'teki feci kaza kamerada

Marmaris'teki feci kaza kamerada

314
Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da

Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da

75
Kuzey Kore füze denemelerini sürdürüyor

Kuzey Kore füze denemelerini sürdürüyor

129
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi

71
Dursun Özbek kendisine edilen küfürü okudu

Dursun Özbek kendisine edilen küfürü okudu

35
Putin 'YPG'yle ilişkiye devam' dedi

Putin 'YPG'yle ilişkiye devam' dedi

206
Türkiye'den Alman vekillere İncirlik Üssü yasağı

Türkiye'den Alman vekillere İncirlik Üssü yasağı

300
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM