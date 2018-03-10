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Tunceli'de terörle mücadeleye MPT-76 desteği

Bölgede görev yapan askerlerimiz, yerli ve milli MPT-76'larla teröristlere nefes aldırmayacak.

Haber Merkezi | 10.03.2018 - 08:49..
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Tunceli'de terörle mücadeleye MPT-76 desteği

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırımıza yerleşmeyi hedefleyen teröristlere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı kararlılıkla sürdürürken, yurt içindeki operasyonlara da ara vermiyor.

Tunceli'nin dağlık alanlarına yuvalanan PKK'lı teröristlerin peşine düşen komandolar, bölgede başarılı operasyonlara imza attı.

MPT-76'LAR KOMANDOYA ÇOK YAKIŞTI

Zorlu hava şartlarına rağmen teröristlerin peşini bırakmayan komandolara, yerli ve milli üretim MPT-76'lar gönderildi.

Kahramanlarımız, yeni dönemde örgüte daha büyük darbeler vuracak.

Tunceli'de terörle mücadeleye MPT-76 desteği

40 UZMANIN ELİNDEN GEÇTİ

Milli Piyade Tüfeği projesini 40 uzman 2 yıl boyunca 3 ayrı ekipte rekabet halinde çalışarak tasarladı. Silah vuruş yüzdesi çok yüksek, hafif ve kısa olan, öldürücü etkisi olan, NATO rail sayesinde her türlü aparatı taşıyabilen MPT TSK'ya teslim edildi.

MPT 76, çimento, çamur, yağmur, kar ve buz gibi çevre koşullarının ve şartların olumsuz olduğu her durumda test edildi ve testlerin tamamından başarıyla geçmişti.

Tunceli'de terörle mücadeleye MPT-76 desteği

Zenith Firearms uzmanlarının MPT-76 incelemesi VİDEO

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