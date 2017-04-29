Tunceli'de yola tuzaklanmış bomba imha edildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler öğle saatlerinde Tunceli-Elazığ karayolunda bomba ve mayın arama tarama faaliyeti yürüttü.
MEHMETÇİK'İN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
Ekipler, karayolunun 38. kilometresi Til köprüsü çevresinde yaptıkları arama tarama faaliyeti esnasında köprünün taşıyıcı ayağı üzerine teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddeyi fark etti.
KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ
Bomba imha ekibinin titiz çalışmasıyla köprü ayağından alınan el yapımı patlayıcı madde, olay yerine 200 metre uzaklıktaki boş araziye götürülüp kontrollü imha etti.