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Tunceli'de yola tuzaklanmış bomba imha edildi

İmha edilen patlayıcının 3 mutfak tüpü ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, uzaktan kumandalı ve kablo düzenekli olduğunu belirlendi.

29.04.2017 - 18:40
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Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler öğle saatlerinde Tunceli-Elazığ karayolunda bomba ve mayın arama tarama faaliyeti yürüttü.

Tunceli'de yola tuzaklanmış bomba imha edildi

MEHMETÇİK'İN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Ekipler, karayolunun 38. kilometresi Til köprüsü çevresinde yaptıkları arama tarama faaliyeti esnasında köprünün taşıyıcı ayağı üzerine teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddeyi fark etti.

Tunceli'de yola tuzaklanmış bomba imha edildi

KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

Bomba imha ekibinin titiz çalışmasıyla köprü ayağından alınan el yapımı patlayıcı madde, olay yerine 200 metre uzaklıktaki boş araziye götürülüp kontrollü imha etti.

Tunceli'de yola tuzaklanmış bomba imha edildi

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