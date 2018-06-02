Tunceli'de yolcu otobüsünün üzerine kaya parçası düştü

Öğlen saatlerinden itibaren Tunceli'de etkili olan sağanak sonucu toprağın yumuşaması ile birlikte Pülümür Vadisi'nde facianın eşiğinden dönüldü. Tunceli-Trabzon seferini yapan ve içinde 30 yolcu bulunan özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, Pülümür Vadisi Zağge mevkiinden geçtiği sırada, dağdan kopan bir kaya parçası otobüsünün üzerine düştü.

YEDEK SÜRÜCÜ YARALANDI

Otobüsün ön camını delerek içeri giren kaya parçası, yan kapının yanındaki camı kırarak dışarıya çıkarken, muavin koltuğunda oturan otobüsün yedek sürücüsü Ekrem Yıldırım, cam parçalarının kafasına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kazanın ardından otobüsteki yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle Trabzon'a gönderilirken, yaralanan yedek sürücü, özel bir araçla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.