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Tunceli'de zor koşullarda terörle mücadele devam ediyor

Sıcaklığın sıfırın altında -20'ye kadar düştüğü Tunceli'de 3 metrelik kara rağmen, operasyonlar sürüyor.

19.02.2017 - 10:42
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Terörle mücadelede 'savunmadan taarruza' geçilmesiyle birlikte, Tunceli'de konuşlu bulunan 4'üncü Komando Tugayı , Hozat 51'inci Motorlu Tugayı ile Tunceli il Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, çetin kış koşullarında kolay kolay girilemeyen terör yuvası bir çok vadi, dere ve dağlık bölgelere girerek operasyonlar gerçekleştirdi.

TERÖRE ART ARDA DARBELER

Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında sürdürülen operasyonlarda, PKK başta olmak üzere bir çok yasa dışı örgüte büyük darbeler vuruldu.

Tunceli'de zor koşullarda terörle mücadele devam ediyor

PKK başta olmak üzere diğer terör örgütlerinin kış üslenmesi yaptığı Dokuzkaya vadisi, Kızılmescit bölgesi, Bali ve Çed dereleri, Aliboğazı ve Ahpanos vadilerine giren özel eğitimli birlikler, her kayanın her taşın altını didik didik etti.

SICAKLIK -20, 3 METRE KAR VAR

Sıfırın altında 20 derece soğuk havada ve yer yer 3 metre karla kaplı arazideki çetin kış koşullarına karşın Mehmetçik başarılı operasyonlara imza attı.

Tunceli'de zor koşullarda terörle mücadele devam ediyor

Tunceli'de zor koşullarda terörle mücadele devam ediyor

Tunceli'de zor koşullarda terörle mücadele devam ediyor

Tunceli'de zor koşullarda terörle mücadele devam ediyor

Tunceli'de zor koşullarda terörle mücadele devam ediyor

Tunceli'de zor koşullarda terörle mücadele devam ediyor

Tunceli'de zor koşullarda terörle mücadele devam ediyor

Tunceli'de zor koşullarda terörle mücadele devam ediyor

Tunceli'de zor koşullarda terörle mücadele devam ediyor

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