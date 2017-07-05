taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.744
USD
3,6123
EURO
4,0934
ALTIN
141,81
PETR
47,7600

Tunceli'deki operasyonda ele geçirilenler

Valilikten yapılan açıklamada, "Teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü" kaydedildi.

05.07.2017 - 22:03
  1. Haberler
  2. İç Haber

Tunceli''nin Samanlı Mahallesi'ndeki "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serdar Yıldırım-81" operasyonunda terör örgütlerince daha önceden yerleştirilmiş patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ele geçirildi.

Tunceli'deki operasyonda ele geçirilenler

EYP TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığınca Samanlı Mahallesi'nde operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Tunceli merkez Samanlı Mahallesi bölgesinde terör örgütü mensuplarınca daha önceden yerleştirilmiş patlatılmaya hazır vaziyette 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisine 25 kilogram amonyum nitrat ve 25 kilogram alüminyum toz ile güçlendirilmiş EYP düzeneği tespit edilmiştir. Ele geçirilen EYP düzeneği, üzerinde yapılan inceleme işleminin ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir."

Tunceli'deki operasyonda ele geçirilenler

Tunceli'deki operasyonda ele geçirilenler

İlginizi Çekebilir
Kale Gibi Gelecek Satranç Eğitim Projesi başladı
Satranç Eğitim Projesi’nin tanıtım toplantısına katılan Emine Erdoğan, Türkiye'nin geleceğini gençlerin teminat altına alacağını söyledi.
MHP lideri Bahçeli'den CHP yürüyüşüne tepki
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Adalet için yürünmez, uğruna şuurla mücadele edilir." dedi.
Erdoğan gazileri ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olanlara moral verdi.
Yunanların saldırdığı gemi Bodrum'dan demir aldı
Yunan sahil güvenliğinin ateş açtığı Türk bayraklı gemi, 3 merminin isabet ettiği radarındaki arızanın giderilmesiyle yeniden yola çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül şehit Erol Olçok'un kabrinde

Abdullah Gül şehit Erol Olçok'un kabrinde

163
Erdoğan'dan Almanya'ya tepki

Erdoğan'dan Almanya'ya tepki

246
739 emniyet personeli görevine iade edildi

739 emniyet personeli görevine iade edildi

81
ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

36
Wesley Sneijder İstanbul'a geldi

Wesley Sneijder İstanbul'a geldi

73
Salda Gölü turistlerin yeni gözdesi oldu

Salda Gölü turistlerin yeni gözdesi oldu

57
Türkler Mikonos'u birbirine kattı

Türkler Mikonos'u birbirine kattı

169
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM