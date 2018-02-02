Tunceli'deki terör avında EYP ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Tunceli kırsalında başlattığı terör operasyonunda, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.





ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMAT LİSTESİ AÇIKLANDI

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen malzemeler ile ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez kırsalında yapılan operasyonda, tespit edilen sığınak ve mağara içerisinde; 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 5 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp, 1 adet 12'li pil bloğu, 20 metre ip, 15 metre naylon, 20 metre branda, 1 adet akü, 20 adet anten, çok miktarda tıbbi malzeme, 7 adet mont, 2 çift mekap ayakkabı, 1 adet kürek, 70 kilo peynir ve çok miktarda örgütsel döküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."



