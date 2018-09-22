Tunceli'den komandolar İdlib'e gitti

Soçi'deki zirve sonrası Türkiye, İdlib konusundaki ilk adımını attı. Tunceli'de konuçlu 4'üncü Komando Tugayı Komutanlığı'nda görevli bir tabur asker bugün İdlib'e doğru yola çıktı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Tunceli'de düzenlenen uğurlama törenine, Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve çok sayıda davetli katıldı.

Düzenlenen yemekte konuşan Vali Sonel, komanda birliklerinin İdlib'te görev yapacağını söyleyerek askerlere başarı diledi.