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Tunceli'den renkli görüntüler

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirmenin ardından Tunceli adeta yeniden doğdu.

Haber Merkezi | 06.10.2018 - 12:19..
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Tunceli'den renkli görüntüler

Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonların düzenlendiği dönemde örgüte destek sağlayan belediyelerden biri de Tunceli Belediyesi'ydi.

İçişleri Bakanlığı, bu desteğin tespit edilmesi üzerine Tunceli Valisi Tuncay Sonel'i Tunceli Belediye Başkanı olarak görevlendirdi.

TUNCELİ'NİN DEĞİŞİMİ

Sürekli terör operasyonlarıyla gündemdeki yerini alan Tunceli, yeni dönemde büyük bir kabuk değişimi yaşadı.

Vatandaşlar hizmetle tanıştı, kentin görünümü net bir şekilde değişti.

Turistlerin de tercihleri arasına girmeye başlayan Tunceli'deTürkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası düzenlendi.

Şampiyonada renkli görüntüler oluşturdu.

Görüntüleri izleyenler, kentteki değişimi net bir şekilde gördü.

Terörden temizlenen Tunceli'den renkli görüntüler VİDEO

Tunceli'den renkli görüntüler

Tunceli'den renkli görüntüler

Tunceli'den renkli görüntüler

Tunceli'den renkli görüntüler

Tunceli'den renkli görüntüler

Tunceli'ye klimalı duraklar haberi

Tunceli'den renkli görüntüler

Tunceli artık turizm şehri oldu haberi

Tunceli'den renkli görüntüler

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