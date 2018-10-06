Tunceli'den renkli görüntüler

Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonların düzenlendiği dönemde örgüte destek sağlayan belediyelerden biri de Tunceli Belediyesi'ydi.
İçişleri Bakanlığı, bu desteğin tespit edilmesi üzerine Tunceli Valisi Tuncay Sonel'i Tunceli Belediye Başkanı olarak görevlendirdi.
TUNCELİ'NİN DEĞİŞİMİ
Sürekli terör operasyonlarıyla gündemdeki yerini alan Tunceli, yeni dönemde büyük bir kabuk değişimi yaşadı.
Vatandaşlar hizmetle tanıştı, kentin görünümü net bir şekilde değişti.
Turistlerin de tercihleri arasına girmeye başlayan Tunceli'deTürkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası düzenlendi.
Şampiyonada renkli görüntüler oluşturdu.
Görüntüleri izleyenler, kentteki değişimi net bir şekilde gördü.
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