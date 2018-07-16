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Tunceli’nin plajları sahilleri aratmıyor

Munzur ve Pülümür Çayı kıyısında bulunan plajlara her yıl yaz mevsiminde yüzlerce insan akın ediyor.

İHA | 16.07.2018 - 11:35..
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Tunceli’nin plajları sahilleri aratmıyor

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi aştığı ilde kent sakinlerinin yanı sıra civar iller ve yurt dışından gelen vatandaşlar tarafından plajlar sıkça tercih ediliyor.

Berrak suları, bol oksijeni, dağlarla çevrili manzarasıyla ilgi çeken plajlarda kimi vatandaşlar piknik yaparken, kimisi de yüzüyor.

Tunceli’nin plajları sahilleri aratmıyor

"ÇOK KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORUM"

6 yıldan bu yana kentte görev yaptığını söyleyen Mine Gidil, “Burada altıncı görev yılım. Şahane bir yer burası ve dönmeyi pek düşünmüyorum. Sıcak yaz günlerinde bu kadar temiz ve doğanın içinde vakit geçirmek bizim için şahane. Çok keyifli vakit geçiriyorum. İnsanları, yaşam tarzı mükemmel. Çok seviyorum burayı, çok alıştım.” diye konuştu.

Tunceli’nin plajları sahilleri aratmıyor VİDEO

Tunceli’nin plajları sahilleri aratmıyor

"AYNI BENİM MEMLEKETİM GİBİ"

Kırgızistan’dan tatil için Tunceli’ye gelen Zalina Acil, “Buraya ilk defa geldim. Çok güzel, aynı benim memleketim gibi. Çok beğendim. Herkes çok iyi ve sıcak davranıyor.” dedi.

Tunceli’nin plajları sahilleri aratmıyor

Tüm vatandaşları plajlara beklediklerini ifade eden işletme sahibi Haydar Karademir ise, “Plajlarımız, suyumuz temiz, doğamız güzel. İnsanlarımız birbirini seviyor. Tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz.” diyerek davette bulundu.

Tunceli’nin plajları sahilleri aratmıyor

Tunceli’nin plajları sahilleri aratmıyor

Tunceli’nin plajları sahilleri aratmıyor

Tunceli’nin plajları sahilleri aratmıyor

Tunceli’nin plajları sahilleri aratmıyor

Tunceli’nin plajları sahilleri aratmıyor

Tunceli’nin plajları sahilleri aratmıyor

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