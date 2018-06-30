taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,5867
EURO
5,3637
ALTIN
184,76
PETR
79,2300

Tunceli'ye 2 milyonluk turizm yatırımı

24 Haziran milletvekili seçimlerinde HDP'ye yüzde 51,03 oy veren Tunceli'de Valilik 2 milyon liralık projeyle turizmi hareketlendirmeyi amaçlıyor.

DHA | 30.06.2018 - 19:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Tunceli'ye 2 milyonluk turizm yatırımı

Tunceli'de doğa sporları ve doğa turizminin gelişmesi için Valilik ile Fırat Kalkınma Ajansının, ortak hazırladığı projeyle kentin bu alanda önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

MUNZUR ÇAYINA RAFTİNG İSTASYONU

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Doğa sporları altyapısının güçlendirilmesi projesi kapsamında, Munzur Çayı üzerinde 2 akıllı bisiklet istasyonu, 2 yüzer iskeleli kano istasyonu, 6 trekking rotası ile Türkiye'de ve Dünyada rafting yapmaya en uygun çaylar arasında gösterilen Munzur Çayı üzerindeki 20 km'lik alan içerisinde 4 rafting istasyonu kurulacak.

İlimizin turist potansiyelini arttırmak için tanıtım amaçlı turlar düzenlenecek, web tabanlı doğa turizmi tanıtım uygulamaları hazırlanacak.

Ayrıca proje kapsamında 1 acil durum müdahale istasyonu, doğa sporları danışma merkezi kurulacak, rafting, kano, jet ski, hız teknesi, su sporu ekipmanları, parasiling alınıp, 40 yatak kapasiteli kamp merkezi oluşturulacak. Projenin toplam maliyeti  2 milyon 320 bin liradır." denildi.

Tunceli'ye 2 milyonluk turizm yatırımı

"DOĞA SPORLARI MERKEZİ HALİNE GELECEK"

Vali Tuncay Sonel imzasıyla yapılan açıklamada, projenin kendin turizm potansiyelini arttıracağı belirtilerek, şunlara yer verildi:

"Tunceli, bozulmamış doğası, tarihi, sosyal ve kültürel zenginlikleri ile önemli turizm kaynaklarına sahiptir. Türkiye'nin en zengin turizm kaynaklarına sahip olan ilimizin, sahip olduğu doğa turizmi potansiyelini değerlendirmek için sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, doğa ve kültür mirasımızı da koruyarak, bölgemizde alternatif turizm türlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, Tunceli doğa sporları altyapısının güçlendirilmesi projesi hayata geçirilecektir.

Tunceli hem bölgenin hem Türkiye'nin önemli doğa sporları merkezi haline gelecek. Bu da ilimizin turizim gelirlerini önemli ölçüde artıracaktır."

Tunceli'ye 2 milyonluk turizm yatırımı

Tunceli'ye 2 milyonluk turizm yatırımı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce, CHP'nin İzmir adayı olacak

Muharrem İnce, CHP'nin İzmir adayı olacak

309
YKS'ye geç kalanlar

YKS'ye geç kalanlar

298
CNN Türk canlı yayınında doların durumu sorgulandı

CNN Türk canlı yayınında doların durumu sorgulandı

83
CHP'li Bülent Tezcan: Genel başkan kalır biz gideriz

CHP'li Bülent Tezcan: Genel başkan kalır biz gideriz

262
Başbakan Yıldırım: Biz dükkanı kapattık

Başbakan Yıldırım: Biz dükkanı kapattık

63
CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun PKK hayranlığı

CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun PKK hayranlığı

709
Süreyya Yalçın'ı kızdıran hesap

Süreyya Yalçın'ı kızdıran hesap

154
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM