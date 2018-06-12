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Tünel Akvaryum için ilk kazma vuruldu

Trabzon'da yapımına başlanan 'Tünel Akvaryum' tamamlandığında şehrin simgelerinden biri olacak.

AA | 12.06.2018 - 14:36..
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Ortahisar Belediyesinin su altındaki canlıların tanıtılması ve bölge turizminde alternatif oluşturulması amacıyla tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasına kuracağı "Tünel Akvaryum" için ilk kazma vuruldu.

Tünel Akvaryum için ilk kazma vuruldu

SÖZLEŞME BEDELİ 7 MİLYON LİRA

Yüklenici firmaya 30 Nisan'da iş yeri teslimi yapıldığını aktaran Genç, "Yüklenici firma gerekli jeolojik etütleri yaptıktan sonra tünel açma çalışmalarına Tabakhane Vadisi'nde başladı. İhale sözleşmesinde tünelin açılmasıyla ilgili iş süresini 240 gün olarak belirledik. Sözleşme bedelimiz ise 7 milyon 749 bin liradır. " ifadesini kullandı.

Tünel Akvaryum için ilk kazma vuruldu

"TRABZON'UN SİMGESİ OLACAK"

Tünelin tamamlanmasının akabinde 6 aylık bir süreçte de akvaryumun imalatlarının tamamlanmasını öngördüklerine dikkati çeken Genç, "Allah nasip ederse ilk defa bölgemizde böyle bir projeyi hayata geçireceğiz. Çok önemli ve maliyeti yüksek bir proje. Birtakım teknik incelikler gerektiriyor ama bu konuda hem teknik olarak hem de finansal olarak kendimizi yeterli hissediyoruz. Projemizi hayata geçirdiğimizde sadece Ortahisar için değil, Trabzon için de simge bir proje olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tünel Akvaryum için ilk kazma vuruldu

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