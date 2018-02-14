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Tünellerden sızmaya çalışan 13 terörist öldürüldü

Türk askeri ile ÖSO güçlerinin ele geçirdiği Bekovası köyüne Küçük Darmık Dağı’ndaki tünellerden sızmaya çalışan 13 terörist öldürüldü.

İHA | 14.02.2018 - 10:23..
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Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, köşeye sıkışan PKK/PYD/YPG’li teröristler Kilis’in Hisar köyünün karşısında bulunan Bekovası köyüne sızma girişiminde bulundu. Teröristlerin, Türk askeri ile ÖSO güçlerinin yoğun çatışmalar sonucu daha önce ele geçirdiği Bekovası köyüne Küçük Darmık Dağı’ndaki tünellerden geçerek sızmaya çalıştıkları öğrenildi.

Tünellerden sızmaya çalışan 13 terörist öldürüldü

13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ÖSO güçleri ile Türk askerinin fark ettiği 13 teröristin, çıkan çatışma sonucu öldürüldüğü belirtildi. Sızma girişiminin ardından zaman zaman çatışmaların yaşandığı bölge top atışlarıyla vuruldu. Tünellerin hedef alındığı atışlar sonrası dağdan dumanlar yükseldi.

Tünellerden sızmaya çalışan 13 terörist öldürüldü

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