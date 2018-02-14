2,444 kez izlendi

6,378 kez izlendi

Mardin'de bir kadın silahlı saldırıda bir kişiyi yaraladı

1,433 kez izlendi

1,939 kez izlendi

1,401 kez izlendi

Abdülhamid'le ilgili hazırlanan en kapsamlı sergi açıldı

1,452 kez izlendi

1,360 kez izlendi

1 Sokak ortasında nişanlısı darbetti Adana'da bir genç, sokak ortasında nişanlısı olduğunu söylediği genç kızın boğazını sıkıp, tartakladı.

2 İstanbul’un arsa değeri yüzde 35 arttı 2016 yılında 7 trilyon lira olan İstanbul’un güncel arsa değeri son 1 yılda yüzde 35 artarak, 9,5 trilyon liraya ulaştı.

3 ABD Suriye'de Rus askerlerini öldürdü Geçtiğimiz hafta ABD, Deyrizor'a saldıran rejim yanlısı askerlere karşı saldırı gerçekleştirmişti. O saldırıda ölenler arasında, Rusya'nın 40 kişlik paralı askerlerinin de bulunduğu ortaya çıktı.

4 En çarpıcı doğum fotoğrafları Ağrıyla beraber, sevinç, hüzün, buluşma, aşk tüm duyguları bir arada yaşayan kadınların fotoğrafları bunlar.

5 Tünellerden sızmaya çalışan 13 terörist öldürüldü Türk askeri ile ÖSO güçlerinin ele geçirdiği Bekovası köyüne Küçük Darmık Dağı’ndaki tünellerden sızmaya çalışan 13 terörist öldürüldü.

6 Sabahattin Ali’nin şehirleri Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Sabahattin Ali’nin kendi kaleminden anlatımıyla kurgulanan bir Sabahattin Ali sergisine ev sahipliği yapıyor.