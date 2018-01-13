Tunus'ta hayat pahalılığı ve ekonomik gidişat ülkede yoğun protestolara neden oldu. Protestolar günler içerisinde siyasi birer eyleme dönüşürken, aynı zaman dilimi içerisinde hem İran hem de Tunus'ta gerçekleştirilen bu olaylar, "yine mi dış güçler" sorusunu akıllara getirdi.

OLAYLARIN ARKASINDA BAE VAR

Olaylar İran'da olduğu gibi Tunus'ta da bir anda siyasi bir çatışmaya döndü. Bu durum da yine dış güçler tarafından yapılan bir iç karışıklık olarak adlandırılıyor.

Tunus'un koalisyon üyelerinden olan Nahda ile bir takım sıkıntıları bulunan BAE, geçtiğimiz günlerde hükümet ortaklığının Nahda'dan alınması yönünde baskılarda bulunmuş, ancak Tunus yönetimi bu çağrıya olumlu cevap vermemişti. Ülke genelinde yaşanan ayaklanmaların da bu tarihe gelmesi bir tesadüf olarak pek de görülmezken, bu durumun Tunus’a yönelik operasyonun işaret fişeği olduğunu belirtiyor.

Tunus eylemlerinin arkasından BAE çıktı VİDEO

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER RAHATSIZ EDİYOR

Bir haftadır devam eden "hayat pahalılığı" adı altındaki gösterilerin arkasında BAE'nin olduğunun düşünülmesi için bir diğer kanıt da Tunus ile Türkiye arasındaki ilişkiler.

BAE'nin Türkiye konusundaki yürüttüğü iki yüzlü politika nedeniyle Tunus'u da yanında görmek isteyen Abu Dabi yönetiminin, Tunus-Ankara arasındaki sıkı diyalog nedeniyle bu ayaklanmalara ön ayak olarak finansman sağladığı belirtiliyor.

TÜRKİYE STRATEJİSİNE KARŞI MÜDAHALE

BAE'nin Tunus'a müdahalesi konusunda bir diğer kanıt da, Türkiye-Rusya ve İran'ın Astana'da anlaşması ile planları boşa giden ABD-İsrail'in Orta Doğu ittifakını yeniden canlandırılmaya çalışılması.

Bu duruma destek olarak son günlerde Suriye'de görülen zırhlı araçların da BAE firmasına ait olması planı gözler önüne sererken, girişimlerdeki hedefin Soçi ve Astana mutabakatlarına darbe vurulması olduğu tahmin ediliyor.

BATI DÜNYASI'NIN AJANI: BAE

BAE her ne kadar Müslüman bir ülke olsa da içten pazarlıklı olduğu ve Batı'nın nasıl bir ajanı olduğunu her seferinde gözler önüne serecek eylemlerde bulundu.

Özellikle Körfez'de bir ABD bloğu oluşturmak için her türlü Siyonist faaliyete göz yuman ve ABD'nin desteği için komşusu Katar'a ambargo uygulayarak BMGK'ya şikayet etmiş, 15 Temmuz'da darbe girişimine finasman sağlayan bir ülke olduğu kanıtları ile ortaya çıkmıştı.

Son olarak Zarrab davasında Al Nafees Exchange isimli BAE'li şirket üzerinden yapılan işlemlere ilişkin bilgi ve belgeleri ABD’ye servis ettiği belirtilmişti.

TUNUS'TA YAŞANAN OLAYLAR

Tunus'ta geçtiğimiz hafta hayat pahalılığı nedeniyle sokaklarda eylemler yapılmış, ekonomik temelli eylemler siyasi bir savaşa dönüşerek, yol kapatma, yağma, kamu ve özel mülke zarar verme gibi şiddet olaylarının patlak vermelerine neden olmuştu.

Tunus genelinde gözaltına alınanların sayısının 800'e yaklaştığı açıklanırken, gözaltına alınanların yarısından fazlasının 20 ila 30 yaşlarında olduğu belirtilmişti.