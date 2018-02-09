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Tunus: Fransa Filistin'i tanıyacak

Mahmud Abbas'ın danışmanlarından Nebil Şaas, Tunus Cumhurbaşkanı es-Sibsi'nin, Fransa'nın Filistin'i tanıyacağını teyit ettiğini söyledi.

AA | 09.02.2018 - 06:23..
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Filistin Devlet Televizyonuna konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Danışmanı Nebil Şaas, birkaç gün önce kendisini telefonla arayan Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin, Fransa'nın kararını değiştirmediğini ve yakında Filistin devletini tanıyacağını, bunun sadece zaman meselesi olduğunu teyit ettiğini aktardı.

Tunus: Fransa Filistin'i tanıyacak

"FRANSA VE İNGİLTERE'DEN SONRA BİZ DE TANIYACAĞIZ"

Sibsi'nin, Filistin'in talebi üzerine Paris yönetimini ikna etmek için Fransa'ya gittiğini belirten Şaas, tanımanın birkaç hafta ya da ay içinde gerçekleşeceğini kaydetti.

Ayrıca Nebil Şaas, Lüksemburg'daki yetkililerin de Fransa ve İngiltere gibi büyük ülkelerin tanımasından sonra Filistin'i ilk tanıyacak ülkenin kendileri olacağı yönünde beyanda bulunduğunu sözlerine ekledi.

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