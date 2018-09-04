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Tunus Uluslararası Maarif Okulu'nda yeni dönem başladı

Tunus Uluslararası Maarif Okulu'nda yeni eğitim öğretim dönemi gerçekleştirilen törenle başladı.

AA | 04.09.2018 - 09:36..
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Başkent Tunus'taki Uluslararası Maarif Okulu'nun bahçesinde düzenlenen törende ilk olarak Tunus milli marşı okundu.

Okulun en üst sınıfından bir öğrencinin okula yeni başlayan bir öğrenciye çiçek takdim etmesiyle devam eden tören, sınıf öğretmenlerinin öğrencileriyle tanışarak hep birlikte sınıflarına gitmesiyle son buldu.

Uluslararası Maarif Okulları Tunus Direktörü Murat Yılmaz, Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) uluslararası bir eğitim yuvası olması yönündeki gayretlerinin sürdüğünü belirtti.

Tunus Uluslararası Maarif Okulu'nda yeni dönem başladı

FARKLI ÜLKELERDEN ÖĞRENCİLER EĞİTİM GÖRÜYOR

Okullarında verilen eğitimin Tunus ve Türk halkları arasında oluşan bağa güçlü bir katkı vereceğini söyleyen Yılmaz, okuldaki öğrencilerin yüzde 40'ını Çin, Pakistan, Endonezya, Fransa, İspanya, Portekiz, Libya, Suudi Arabistan, Mısır ve Suriye gibi farklı ülkelerden gelen öğrencilerden oluşturduğunu ifade etti.

Tunus Uluslararası Maarif Okulu'nda yeni dönem başladı

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