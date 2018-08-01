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Tunus'a 200 milyon doları 10 yılda geri ödeyecek

Türkiye tarafından, güvenlik ve savunma alanında kullanılmak üzere Tunus hükümetine 200 milyon dolar kredi verildi.

AA | 01.08.2018 - 22:56..
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Kredi protokolü, Türkiye adına Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve Tunus adına Uluslararası İlişki Kalkınma ve Yatırım Bakanı Ziad Laadhari tarafından imzalandı.

Tunus'a 200 milyon doları 10 yılda geri ödeyecek

10 YILDA GERİ ÖDENECEK

Laadhari, törenin ardından yaptığı açıklamada, kredinin faiz oranının yüzde 1,5 olduğunu ve 10 yılda geri ödeneceğini ifade etti.

Kredinin, terör başta olmak üzere her türlü tehlikeye karşı ülke güvenliği için kullanılacağını belirten Laadhari, bu finansman kaynağıyla savunma alanında doğrudan sanayi yatırımlarına kapı açılacağını dile getirdi.

Laadhari, savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan kurumların oluşturulmasına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında üst düzey Türk heyetinin Tunus'u ziyaret ettiğini söyledi.

Tunus'a 200 milyon doları 10 yılda geri ödeyecek

DAYANIŞMANIN GÖSTERGESİ

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen aralık ayında Tunus'a yaptığı ziyaret sırasında bu kredinin sözünü verdiğini belirtti.

Doğan, "200 milyon dolarlık uzun vadeli düşük faizli Eximbank kredisi, Tunus'un güvenlik ve savunma alanlarındaki ihtiyaçları için Türk halkı ve devletinin, Tunus halkı ve devletine bir dayanışma göstergesi olarak ortaya konulmuştur." dedi.

Büyükelçi Doğan, "Türkiye 30 yıldır terörden çektiği ızdırap itibariyle, Tunus'un terör noktasındaki sıkıntılarını ve halkını en iyi anlayan ülkedir. Bu finansman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle savunma sanayi teçhizatı alanında Tunus'u destekleme ve bu ülke ile ortak yatırım yapma arzusunun sıcak bir göstergesidir." diye konuştu.

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