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Tunus'ta ilk kez başkent belediye başkanı bir kadın

Tunus'ta yerel seçimlerde, Nahda Hareketi, oyların yüzde 33,8'ini kazanarak ülke tarihinde ilk kadın başkent belediye başkanını çıkardı.

AA | 07.05.2018 - 08:03..
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TUNUS

Devlet televizyonunun açıkladığı sonuçlara göre, Nahda Hareketinin başkentteki oyların yüzde 33,8'ini kazanmasıyla, listelerinin başındaki Suad İbrahim, ülke tarihinde başkent belediye başkanlığına seçilen ilk kadın oldu.

Nida Tunus Partisi ise 25,8 ile ikinci sırada gelirken, Demokratik Hareket 10,7 ile üçüncü sırayı aldı. On partinin bir araya geldiği seçim ittifakı Sivil Koalisyon ve Halkçı Cephe ortak listesi yüzde 6,8 oy alabildi.

SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 33,7

Yüksek Seçim Komisyonunun açıkladığı oranlara göre, devrimden sonra gerçekleştirilen ilk yerel seçimlerde, ülke genelinde 5 milyon 369 bin seçmenden 1 milyon 796 bin 154'ü sandığa gitti. Böylece seçime katılım oranı yüzde 33,7 oldu.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yerel seçimlerde Nahda Hareketi Partisi, oyların yüzde 27,5'ini alarak birinci, Nida Tunus ise oyların yüzde 22,5'ini alarak ikinci olmuştu.

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