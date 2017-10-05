taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.612
USD
3,5720
EURO
4,1947
ALTIN
146,39
PETR
56,8100

Tunus'ta aşırı yağışlar 6 can aldı

Susa kentinde aşırı yağışlar nedeniyle bir apartmanın çökmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

05.10.2017 - 16:04
  1. Haberler
  2. Dünya

YAPĞMU

Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, aşırı yağışlar nedeniyle Tunus'un güney batısındaki Susa kentinde eski bir apartman binası sabah saatlerinde çöktü.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Beş, yedi ve dokuz yaşlarında üç çocuk, ikisi kadın üç yetişkin, toplam altı kişi enkaz altında kalarak öldü. Üç katlı apartmanda, on kişilik üç ailenin yaşadığı öğrenildi.

Çöken apartmanın yanında bir binanın hafriyat çalışmasının yürütüldüğü belirtildi. Enkaz çevresinde, güvenlik güçlerinin ve sivil savunma birliklerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü ve çökmenin nedenlerini incelediği aktarıldı.

YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, tüm Tunus'u etkisi altına alan yağışların Susa kentini en yoğun şekilde etkilediğini duyurdu.

İlginizi Çekebilir
Ceylana suni teneffüs yaptı
Meksika'da bir adam kalbi duran ceylanı suni teneffüs ile hayata döndürdü.
Şempanze, eşini öpen bakıcıya saldırdı
Ukrayna'da bir hayvanat bahçesinde yaşayan Romeo adlı şempanze, bakıcının eşini öpmesine sinirlenip, bakıcıyı darp etti.
Avusturya'da burka yasağı sokak sanatçılarını da etkiledi
Avusturya'da 1 Ekim'de yürürlüğe giren "burka yasağı", başkent Viyana'nın önemli caddelerindeki müzisyenleri de olumsuz etkiledi.
ABD'de polis siyahi adamı öldürdü
ABD'de bir polis şüpheli gördüğü bir adamı, çevirmeden kaçtığı için silahla ateş açarak öldürdü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

454
Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

126
İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

120
Muğla'da 5 terörist öldürüldü

Muğla'da 5 terörist öldürüldü

190
Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

273
Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

116
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

174
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM