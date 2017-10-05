Tunus'ta aşırı yağışlar 6 can aldı

Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, aşırı yağışlar nedeniyle Tunus'un güney batısındaki Susa kentinde eski bir apartman binası sabah saatlerinde çöktü.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Beş, yedi ve dokuz yaşlarında üç çocuk, ikisi kadın üç yetişkin, toplam altı kişi enkaz altında kalarak öldü. Üç katlı apartmanda, on kişilik üç ailenin yaşadığı öğrenildi.

Çöken apartmanın yanında bir binanın hafriyat çalışmasının yürütüldüğü belirtildi. Enkaz çevresinde, güvenlik güçlerinin ve sivil savunma birliklerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü ve çökmenin nedenlerini incelediği aktarıldı.

YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, tüm Tunus'u etkisi altına alan yağışların Susa kentini en yoğun şekilde etkilediğini duyurdu.