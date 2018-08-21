İlyas Efe ÜNAL / [email protected]

Bu yıl Kurban Bayramı’nın heyecanı bende oldukça başka. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın çalışmalarına şahitlik etmek üzere Tunus’tayım.

ÇEYREK ASIRLIK TECRÜBE

26 yılın verdiği tecrübeyle hareket eden İHH ekipleri işin ehli; geldim gördüm.

Dile kolay; 5 kıtada, 103 ülkede mazlumların yüzü İHH ile gülüyor.

Arefe günü geldiğimiz ülkede programımız bayram namazıyla birlikte başladı.

Rotamız ülkenin en büyük camisi Zitouna Camii.

Müthiş bir kalabalıkla kıldığımız namazın ardından ihtiyaç sahipleri için hazırlanan kurbanlıkların yanında aldık soluğu.

İHH bu yıl Tunus için 150 küçükbaş kurbanlık bağışı aldı.

Temiz bir mezbahanede 50’şerli gruplar halinde ayrılan kurbanlıklar besmelelerle kesildi. Kesimlerin hepsini İHH ekipleriyle birlikte takip ettim.

Ardından yapılan hızlı bir paketleme işlemiyle, etler ihtiyaç sahiplerine doğru yola çıktı. Tabii biz de peşlerinden...

Kurban etlerinin dağıtımı için 5 farklı noktada insanlarla bir araya geldik. Türkiye’ye sevgi seli vardı. Dillerde de dualar.

İHH hayırseverlerinin bağışçılarıyla mazlumların yüzü güldü.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU GİBİSİ YOK

Çocukları da unutmamıştı İHH. O güzel yüzlerin gülmesi için balonları da tek tek dağıttık. O anlara herkesin şahit olması için bol bol fotoğraf çektim; galeriye mutlaka bakın.

Tunus’ta yüzler İHH ile güldü GALERİ

Çeyrek asrı aşan bir süredir Kurban organizasyonu gerçekleştiren İHH’nın bu bayram belirlemiş olduğu kurban bedeli 750 TL.

Vekâlet yoluyla kurbanlarını İHH'ya bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırma imkanına sahip. Geç kalmadınız!

REKOR YILI OLSUN

Kurban bedelinin 750 TL olarak belirlendiği kampanya kapsamında geçen yıl toplamda 53 bin 500 hisse dağıtan İHH, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor. Bu rekora ramak kaldı diyebilirim!

İHH’NIN ULAŞTIĞI ÜLKELER

Afrika’dan Balkanlar ve Güneydoğu Asya'ya Ortadoğu'dan Latin Amerika'ya beş kıtada ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere ulaşacak olan İHH’nın bu yıl kurban çalışmaları için ziyaret edeceği ülke ve bölgeler şunlar:

Afrika: Burkina Faso, Çad (Çadlı, Orta Afrikalı ve Nijeryalı Mülteciler), Kamerun (Kamerunlu ve Orta Afrikalı Mülteciler), Orta Afrika Cumhuriyeti, Gana, Gine, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Benin, Sierra Leone, Liberya, Togo, Burundi, Cibuti (Cibutili ve Yemenli Mülteciler), Etiyopya (Etiyopya ve Ogaden), Güney Afrika (Güney Afrikalı ve Malawili Mülteciler), Güney Sudan, Maurituis, Kenya (Kenyalı ve Somalili Mülteciler), Komor Adalari, Swaziland, Malavi, Mozambik, Ruanda, Somali, Sudan (Darfur, Hartum ve Kesele), Tanzanya, Uganda ve Zimbabve.

Asya: Bangladeş (Bangladeşli ve Arakanlı Mülteciler), Hindistan, (Hindistan, Jamnu Keşmir, Kerala ve Assam), Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar (Myanmar ve Arakan), Vietnam, Tayland (Patani), Endonezya, Filipinler (Moro), Vanuatu, Kamboçya ve Doğu Türkistan.

Ortadoğu: Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Irak, Lübnan, Ürdün, Suriye, Yemen, Mısır, Tunus, İran ve Libya.

Orta Asya ve Kafkasya: Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Moğolistan, Acara, Azerbaycan, Gürcistan, Kırım, Ukrayna, Ahıska, Adıgey, Osetya, Karaçay-Çerkes, Kabardey Balkar, Dağıstan, İnguşetya, Abhazya ve Çeçenistan.

Amerika: Haiti, Ekvador ve Bolivya

HEMEN BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ

Bağışlar, İHH merkezlerine gidilerek elden, internet üzerinden online olarak ya da vakfın 0212 631 2121 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.