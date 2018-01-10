Tunus'taki protestolarda şiddet yükseliyor

Göstericilerin, iki kamu aracını yaktığı, kentin merkezindeki güvenlik merkezine saldırdığı ve belediyenin deposunu yağmaladığı belirtildi.

Bin Arus vilayetine bağlı Rades kentinde de bazı kişilerin bir süpermarkete girerek içerideki ürünleri yağmaladığı görüntülere yer verildi.

YAHUDİ MABEDİNE MOLOTOF ATILDI

Öte yandan, emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir grubun Tunus'un Cerbe Adası'nda Yahudilere ait bir mabede molotofkokteylleriyle düzenlediği saldırıda küçük bir alanda yangın çıktığı belirtildi.

Başkent Tunus'un 575 kilometre güneyindeki Cerbe Adası'nda El-Harra El-Kebira bölgesinde bir Yahudi mabedine molotofkokteylleri atılması sonucu küçük bir alanda etkili olan yangının söndürüldüğü kaydedildi.

1 GÖSTERİCİ HAYATINI KAYBETTİ

Başkent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Menuba kentinin Tabarba Mahallesi'nde, güvenlik güçlerinin hayat pahalılığını protesto eden göstericilere müdahalesinde bir kişi hayatını kaybetmişti.

Tunus'ta ekonomik kalkınmadan dışlandığını düşünen güney ve iç bölgelerin yanı sıra sosyoekonomik olarak daha iyi durumda bulunan sahil kentlerinde de protestolar düzenlenmesi dikkati çekmişti.