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Tunus'un 32 yıllık kadın taksi şoförü

Tunuslu kadın taksi şoförü Hadice, 1986 yılından bu yana sürdürdüğü mesleğinden memnun olduğunu ve kadınların çalışmaktan utanmaması gerektiğini söyledi.

AA | 07.03.2018 - 06:59..
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Tunuslu kadın taksi şoförü Hadice bin Süleyman, 1986 yılında başladığı mesleğinden memnun olduğunu belirterek erkeklerin, direksiyon başındaki kadınlara karşı ayrımcılık yapmasından şikayet etti.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Tunus'ta da taksicilik erkek egemen bir meslek olmasına karşın, trafikte kendisi gibi kadın taksi şoförlerle karşılaştığını anlatan Hadice, AA muhabirine, mesleğini, zorluklarını ve çalışma hayatına ilişkin düşüncelerini anlattı.

32 YIL OLDU

Bir mağazada satış görevlisi olarak çalışırken, iş amaçlı taksi yolculuğunun ardından, taksicilik yapmaya karar verdiğini aktaran Hadice, yaşını paylaşmadı ancak 1986 yılında mesleğe başladığını söyleyerek, yaşının tahmin edilmesini istedi.

Direksiyona geçme kararı aldığında, Tunus'un kurucu cumhurbaşkanı Habib Burgiba'nın hala görevde olduğuna işaret eden Hadice, Başkent Tunus'ta kendisi gibi sekiz kadının daha sınava girerek mesleğe beraber başladıklarının bilgisini verdi.

Tunus'un 32 yıllık kadın taksi şoförü

EŞİNDEN TAM DESTEK

Hadice, eşinin işi konusunda kendisine her zaman destek olduğunu hatta "ekmek teknesini" almak için kendisine katkı sağladığını belirtti.

Tunus'un 32 yıllık kadın taksi şoförü

MÜŞTERİLERİ DE MEMNUN

Müşterilerinden özellikle kadınların kendisinden çok memnun olduğunu aktaran Hadice, insanların kadın taksi şoförü ile karşılaştıkları için zaman zaman şaşırdığını belirterek, başından geçen ilginç anılarından birisini şöyle paylaştı: "Bir seferinde yaşlı bir amca, arabama bindi. Benim kadın olduğumu fark edince, korktu ve inmek istediğini söyledi. Ben de kendisine, eğer şoförlüğümü beğenmezsen, bana para verme dedim. Yolda ilerledikten sonra amca bana döndü, 'Erkek şoförlerden daha düzgün, kurallara uygun ve güvenli kullanıyorsun. Başta bilemedim, kusuruma bakma.' dedi."

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