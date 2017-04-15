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Tüp bebek için başvurdular ikiz kardeş çıktılar

ABD'de normal yollardan bebek sahibi olamadıkları için tüp bebek merkezine başvuran çift ikiz kardeş çıktı.

15.04.2017 - 17:50
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Kliniğin doktoru, "Süreçte, genetik geçmişlerinin profilini oluşturmak için kadın ve erkekten DNA örneği alıyoruz. Bu rutin bir şeydir ve normalde iki örnek arasında ilişki olup olmadığına bakmayız. Fakat bu sefer, laboratuvar asistanları, iki profildeki benzerliği görünce çok şaşırdı." diye konuştu.

SONRADAN İKİZ OLDUKLARI ANLAŞILDI

Haberturk'ün derlediği habere göre, doktorlar ilk başta çiftin birinci dereceden kuzen olabileceğini düşünmüş, ancak benzerliklerin çok fazla olduğunu fark etmiş.

Hastaların dosyalarını kontrol eden doktor, 1984 yılında doğan çiftin doğum tarihinin de aynı olduğunu öğrenince, çiftin ikiz olduğunu anlamış.

Tüp bebek için başvurdular ikiz kardeş çıktılar

"LÜTFEN ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLE"

"Siz ikiz misiniz" diye soran doktor, çiftten 'kahkaha'yla yanıt aldığını anlattı. İsmi açıklanmayan çift, arkadaşlarının da sık sık aynı doğum gününü paylaşmalarına ve birbirlerine çok benzemelerine vurgu yaptığını söylemiş.

Ama çift bunun her zaman bir tesadüften ibaret olduğunu düşünmüş. Doktor, çiftin ikiz olduğu konusunda ısrar edip DNA kanıtını da gösterince, çiftin kendisine 'Lütfen şaka yaptığını söyle' dediklerini aktardı.

BİRLİKTELİKLERİNE DEVAM EDECEKLER

Habere göre üniversitede tanışıp aşık olan çift, biyolojik anne ve babaları trafik kazasında hayatını kaybedince farklı aileler tarafından evlat edinilmiş. Aileler, ikisine de bir ikizi olduğunu haber vermemiş. Doktor, evli çiftin birlikte bir gelecek planlamaya devam ettiğini söyledi.

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