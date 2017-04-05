Tüpgazlı araba icat eden Türk TRT Arşiv'de

GAZLI ARACI İLK İCAT EDEN TÜRK: HALİT AVCIOĞLU

1978 yılında gazeteci Uğur Dündar'ın otomobil tamircisi Halit Avcıoğlu ile yaptığı röportaj görüntüleri TRT Arşiv'de yayınlandı. Patenti İtalyanlarda olan LPG ile çalışan araç sistemi aslında ilk Türkiye'de yapılmış.

22 LİTRE GAZLA 600 KİLOMETRE YOL YAPIYOR

Röportaj görüntülerinde, benzinli araca LPG takan tamirci Avcıoğlu, 12 kilogramlık tüple yani yaklaşık 22 litre gazla ortalama 500-600 kilometre yol yaptığını söylüyor.

Tüpgazlı araba icat eden Türk - 1978