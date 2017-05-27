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Tur teknesinden boğaza atladı

Eminönü'nde boğaz turu yapan tekneden denize atlayan bir kişi denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

27.05.2017 - 17:58
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Fatih Eminönü iskelesinden boğaz turu için saat 14:30 sıralarında kalkan teknedeki müşterilerden biri kalkıştan kısa süre sonra denize atladı.

TURİSTLER POLİSE HABER VERDİ

Çoğunlukla turistlerin bulunduğu teknedekiler büyük şok yaşadı. Gözden kaybolan ve kısa süre sonra su üstüne çıkıp hareketsiz kalan kişiyi görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Tur teknesinden boğaza atladı

60 YAŞINDAKİ ERKEK HASTANEYE KALDIRILDI

Kıyı Emniyeti ve Deniz polisi ekipleri tarafından sudan alınan 60 yaşlarındaki erkek, Karaköy iskelesine çıkarıldı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri bu kişiyi ambulansa aldı. Ambulansta 10 dakika kadar kalp masajı yapılan ve ismi öğrenilemeyen kişi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

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