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Turandot operası İtalya'dan sonra Aspendos'a geliyor

Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, dünyaca ünlü opera festivallerinden İtalya'daki Arena di Verona'da sahnelenen Puccini'nin ölümsüz eseri Turandot'a ev sahipliği yapacak.

AA | 11.08.2018 - 12:14..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü (DOB), dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, en köklü opera festivallerinden İtalya'daki Arena di Verona'da (Verona Arenası) başrolünü sahnelediği Puccini'nin ölümsüz eseri Turandot'un 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'ne taşınacağını söyledi.

YAZ DÖNEMİNDE YOĞUN İLGİ

Murat Karahan, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı DOB'da perdelerin hiç kapanmadığını, yaz döneminin de yoğun bir festival programıyla devam ettiğini açıkladı.

DON KİŞOT SAHNELENECEK

9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin ardından 16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin 3 Ağustos'tan bu yana devam ettiğini anımsatan Murat Karahan, bugün İstanbul Opera ve Balesi'nin Don Kişot eserinin festival kapsamında sahneleneceğini aktardı.

Turandot operası İtalya'dan sonra Aspendos'a geliyor

DÜNYACA ÜNLÜ BOLŞOY TİYATROSU DA ASPENDOS'A GELECEK

Festivalin 13 Eylül'deki gala gecesinde ise Rusya'nın dünyaca ünlü Bolşoy Balesi'nin Aspendos'a geleceğini belirten Murat Karahan, festival kapsamında 10 Eylül'de Zorba'nın ve 18 Eylül'de de Aida'nın sahneleneceğini dile getirdi.

Turandot operası İtalya'dan sonra Aspendos'a geliyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan

CARMİNA BURANA İLE SONA ERECEK

Murat Karahan, "Aslında Efes Opera Bale Festivalimiz ile Aspendos biraz eş zamanlı gidecek. Aspendos devam ederken Efes festivalimiz de başlayacak. Efes de 7 Eylül'de Zorba ile başlayacak. Sonrasında 11 Eylül'de bir gala konseri gecemiz olacak. 14 Eylül'de bir Puccini operası olan Tosca ve 18 Eylül'de Carmina Burana ile festivalimizi bitireceğiz." dedi.

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