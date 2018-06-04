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Türbe diye yıkılmadı, inşaatların arasında kaldı

Erzurumluların "Türbe var" diyerek dokundurmadığı yapı kentsel dönüşüm çalışmasının tam ortasında kaldı.

İHA | 04.06.2018 - 11:31..
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Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesinde vatandaşların türbe olduğu iddiasıyla yıkımına izin vermediği yapı, inşaat halindeki binaların arasında, 7-8 metre yükseklikteki toprak kütlesi üzerinde kaldı. Yakutiye Belediyesinin geçen yıl başlattığı 'Kentsel Dönüşüm ve Cazibe Merkezi' projesi adı altında Hasan-ı Basri Mahallesi’nde onlarca ev yıkıldı.

MAHALLELİ İZİN VERMEDİ

Ancak, bölgede bulunan Hasan-ı Basri’nin mezarının olduğuna inanılan yapının yıkımına, çevre sakinleri izin vermedi.

Türbe diye yıkılmadı, inşaatların arasında kaldı

TÜRBE İÇİN PROJEYİ DEĞİŞTİRDİLER

Belediye Başkanı Ali Korkut, "Hasan-ı Basri’nin mezarı Basra’da. Kendisi Erzurum’a hiç gelmemiştir. Projede değişlik yaptık. Söz veriyorum burası yıkılmayacak." diye açıklama yaparak, projede değişikliğe gidecekleri sözünü verdi.

Türbe diye yıkılmadı, inşaatların arasında kaldı

Yaklaşık bir yıllık çalışmayla bölgede yıkılan evlerin yerine, yüksek katlı binalar inşa edildi. Türbe olduğuna inanılan yapının çevresi de iş makineleriyle kazıldı. Yapı, inşaat halindeki binalar arasında 7-8 metre yüksekliğindeki toprak yığının üzerinde ilginç bir görüntü oluşturdu.

Türbe diye yıkılmadı, inşaatların arasında kaldı

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