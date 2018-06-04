Türbe diye yıkılmadı, inşaatların arasında kaldı

Batmakta olan bir dünyada, batmakta olan bir krallığın direniş öyküsü...

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Selülit ve koltuk altı kararması için özel kür tarifleri

Yaz aylarında kadınların en çok şikayeti ettiği iki büyük sorunu; "Selülit ve Koltuk Altı Kararması"nı ele alan Saç, Cilt Bakımı ve Güzellik Uzmanı & Eğitmen Master Figen Aktosun, evde uygulanabilecek etkili çözümleri anlattı.