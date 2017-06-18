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Türbülansa giren uçakta 4'ü ağır 26 yolcu yaralı

Paris'ten Çin'in Kunming şehrine giden uçağın türbülansa girmesi sonucu 4 ağır 26 yolcu yaralandı.

18.06.2017 - 16:34
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çin

Yeni Çin Ajansı’nın haberine göre China Eastern Airlines’a ait Airbus yolcu uçağı, güneybatı Çin hava sahasındayken Kunming Havalimanı için alçalmaya başladığı sırada şiddetli türbülansa girdi.

KOL VE BACAKLARI KIRILANLAR VAR

Yaralı yolcularda kol ve bacak kırılmaları olduğu, bagaj kapaklarının açılması sonucu bagajların yolcuların üzerine düştüğü belirtiliyor.

Sabah 08.50 de Kunming Havalimanı’na inen yolcu uçağındaki yolcular kent hastanelerinde tedavi altına alındılar.

Yaralı yolculardan biri; uçağın ikisi çok şiddetli olmak üzere toplam dört kez türbülansa girdiğini, sonuncusunun 10 dakika sürdüğünü söyledi.

Türbülansa giren uçakta 4'ü ağır 26 yolcu yaralı

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