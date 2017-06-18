Türbülansa giren uçakta 4'ü ağır 26 yolcu yaralı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa Şehzadeler'deki Sultan Camisi'nde vefat eden aile üyeleri için mevlit okuttu

Arınç'tan vefat eden aile fertleri için mevlit

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LYS için alçısını söktü yine de giremedi

Bursa'da dün akşam ayağı kırılan bir aday raporu ÖSYM'ye bildirilmediği için alçısını söktü ancak ehliyeti olduğu için yine sınava giremedi.