Turgay Güler Kılıçdaroğlu'nun kızının dairesine talip

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında kızının Ataşehir’in göbeğindeki Adalar manzaralı lüks rezidansını değersiz göstermek için “100 bin dolara satarım.” demişti.

DAİREYİ DEĞERSİZ GÖSTERMEYE ÇALIŞTI

İmar yolsuzluğuyla Ataşehir’in göbeğinde yükselen Buz Rezidans’ın 17’nci katında kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’nun sahip olduğu 87 numaralı lüks rezidans dairesine ilişkin "Önünden otobüs bile geçmiyor. Daireyi 100 bin dolar getirene vallahi satarım." ifadelerini kullanarak rest çeken Kılıçdaroğlu'na yanıt Turgay Güler'den geldi.

"100 BİN DOLARIN HAZIR"

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Güler, 100 bin dolara satışa çıkarılan daireye talip olarak Kılıçdaroğlu’na gazetesinin manşetinden seslendi: "Güneş olarak biz o rezidansa talibiz. 100 bin doların hazır. Tut sözünü."