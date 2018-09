Turgenyev'in Babalar ve Oğullar eserinden 15 alıntı

Turgenyev, edebiyatta Puşkin’in ortaya attığı ve Gogol’un geliştirdiği gerçekçiliği benimsedi. 1880’de 25 öykü içeren “Bir Avcının Notları” adlı dizisiyle üne kavuşsa da, onu aslında en çok “Babalar ve Oğullar” eseriyle bildik.

1855’te büyük romanlarını yayımlamaya başlayan Turgenyev, iki yıl kadar çektiği bir hastalıktan sonra, 135 yıl önce bugün hayata veda etti. Onu, en çok tanıdığımız eseri Babalar ve Oğullar’dan 15 özel alıntı ile anıyoruz…

- Yaşamı, her anın anlamı olacak şekilde kurmalı.

*

- Her insan pamuk ipliğine asılıdır, aşağıda her an her şey olabilir. Ama o hâlâ kendine başka başka dertler arar, hayatını bozmaya çalışır.

*

- Zaman bazen kuş gibi uçar bazen de solucan gibi sürünerek geçer; ama insan en çok zamanın ağır mı yoksa çabuk mu geçtiğini fark etmediği vakit kendini iyi hisseder.

*

- Sevilmeden sevmekten daha korkunç bir şey yoktur.

*

- Bir romantik olsaydım ‘Yollarımızın ayrıldığını hissediyorum’ derdim; ama değilim. O yüzden sana birbirimizden bıktığımızı söylüyorum.

- Çocuklar, onları "gerçekten" seveni hisseder.

*

- Kişilik, sayın bayım, en önemlisi budur işte: İnsanın kişiliği bir kaya gibi sağlam olmalıdır, çünkü her şey onun üzerine bina ediliyor.

*

- İnsan kişiliği kaya gibi sağlam olmalıdır, çünkü her şey onun üstüne kurulur.

*

- Çok şey bilen çabuk yaşlanır.

*

- Bazen insanın kendisini saçlarından tutup da, köküyle birlikte bir turpu topraktan söker gibi kaldırıp silkelemesi iyi oluyor.

- Buğday öğütülmeden un elde edilmez.

*

- Mutluluk mevcut bulunmadığımız yerdedir.

*

- Ölüm eski bir şakadır, ama herkese yeni görünür

*

- Kuru bir akağaç yaprağı kopmuş, yere düşüyor; hareketleri bir kelebeğin uçuşuyla aynı. Tuhaf değil mi? En kederli ve ölgün olan şey en neşeli ve canlı olana benziyor.

*

- İnançsız insan bir adım bile atamaz, soluk bile alamaz

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap