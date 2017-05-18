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Muğla'da Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi

MUĞLA'da, içinde Rus turistlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrildiği kazada 2'si Türk 18 kişi yaralandı.

18.05.2017 - 10:30
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Muğla'da Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Muğla- Denizli Karayolu Yaylasöğüt Mevkii'nde meydana geldi.

Geçen Cumartesi günü 24 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı midibüs kazasından sonra bir kaza daha Muğla'da endişeye yol açtı.

2'Sİ TÜRK 18 KİŞİ YARALANDI

Bodrum'dan aldığı Rus turistleri Denizli'nin travertenleriyle ünlü Pamukkale İlçesi'ne götüren Tamer Güngör yönetimindeki, 45 HD 0924 plakalı midibüs, yolun sağ tarafından şarampole devrildi. Kazada 2'si Türk 18 kişi yaralandı.

Muğla'da Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi

Devrilen aracı ve yaralıları görenler kazayı, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Jandarma, kaza yerinde inceleme yapıyor.

Muğla'da Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi

Muğla'da Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi

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