Turist minibüsü otomobille çarpıştı: 4 ölü 4 yaralı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, sınır hattı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde incelemelerde bulundu.

Üniversite öğrencileri Kitabını paylaşır mısın? projesiyle, topladıkları kitap ve oyuncakları köy çocuklarına hediye etti.

İlhan Kesici CHP'den milletvekilliği için adaylık başvurusu yaptı.

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Vergi ve primde 183 milyar lira yapılandırılacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ramazan ve Kurban bayramlarında 12.3 milyon kişiye emekli ikramiyesi ödeneceğini 183.5 milyar liralık vergi ve prim alacağının ise yapılandırılacağını açıkladı.