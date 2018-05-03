Turist minibüsü otomobille çarpıştı: 4 ölü 4 yaralı

Antalya-Kemer kara yolu Phasilis Antik Kenti kavşağında meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve içinde Güney Kore uyruklu 8 turist bulunan 07 CTS 37 plakalı minibüs, Tekirova Mahallesi Phaselis Antik Kenti kavşağında, Erdem Ergün’ün kullandığı 07 GA 670 plakalı otomobille çarpıştı.
4 KORELİ TURİST ÖLDÜ
Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste bulunan ve Güney Kore uyruklu oldukları öğrenilen 4 turist olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine sağlık ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Kazada otomobil sürücüsü Erdem Ergün ile minibüste bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.