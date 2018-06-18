Taksim'de kimliği henüz bilinmeyen bir vatandaş, Çin parası olan Renminbi’yi otelin üst katlarından aşağıya atmaya başladı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Olayı gören vatandaşlar, bir anda toplandı. Cadde üzerinde yere düşen paraları toplamak isteyen vatandaşlar izdihama neden olurken, caddede trafik oluşması nedeniyle polis ekipleri geldi.
Turist otel camından para fırlattı ViDEO
Ekipler, paranın atıldığı kata çıkarak olaya müdahalede bulundu çevrede toplanan kalabalığın dağılmasını sağladı. Parayı kimin neden attığı bilinmezken yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.