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Turist otel camından para fırlattı

Taksim’de bir otelin üst katlarından para atıldığı gören vatandaşlar, bir anda izdihama neden oldu.

İHA | 18.06.2018 - 08:58..
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turist

Taksim'de kimliği henüz bilinmeyen bir vatandaş, Çin parası olan Renminbi’yi otelin üst katlarından aşağıya atmaya başladı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Olayı gören vatandaşlar, bir anda toplandı. Cadde üzerinde yere düşen paraları toplamak isteyen vatandaşlar izdihama neden olurken, caddede trafik oluşması nedeniyle polis ekipleri geldi.

Turist otel camından para fırlattı

Turist otel camından para fırlattı ViDEO

Ekipler, paranın atıldığı kata çıkarak olaya müdahalede bulundu çevrede toplanan kalabalığın dağılmasını sağladı. Parayı kimin neden attığı bilinmezken yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Turist otel camından para fırlattı

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