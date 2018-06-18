Turist otel camından para fırlattı

Saadet Partisi'nden bir terör istifası daha

1 Haliç Tersanesi Bilim Merkezi Projesi hayata geçiriliyor 75 bin metrekarelik Haliç Tersanesi Bilim Merkezi Projesi'nin detayları belli oldu.

2 Üniversiteli Elif, Güney Kore’de yüksek lisans yapacak Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Ilgaz Elif Göcen, Güney Kore hükümeti tarafından verilen yüksek lisans eğitim bursunu kazandı.

3 Sultan Abdülhamit Korosu dünyaya barış mesajları verecek Bosnalı öğrencilerden oluşan Sultan Abdülhamit Korosu Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki bağları yeniden güçlendirmeyi amaçlıyor.

4 Son zamanların en ilginç otomobili Elektrikli otomobiller arasında belki de en ilginç tasarımlısı... Estonya markası Nobe'nin ürettiği Nobe 100 tanıtıldı.

5 TSK'da yeni askerlik modeli TSK son dönemde elde ettiği başarılar ile Türk milletini gururlandırmaya devam ediyor. Yarı profesyonel ordu sistemine geçen TSK, yeni dönemde yeni bir sistem yapılanmasına hazırlanıyor.

6 Mart ayında işsizlik yüzde 10,1'e geriledi İşsizlik oranı martta geçen yılın aynı ayına göre 1,6 puan düşüşle yüzde 10,1 oldu.