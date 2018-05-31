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Turist sayısı yüzde 32 arttı

Türkiye'yi bu yılın ocak-nisan döneminde ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,55 arttı.

AA | 31.05.2018 - 10:21..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sınır giriş-çıkış istatistikleri, turizmde rekorların nisan ayında da devam ettiğini gösterdi.

Türkiye, yabancı ziyaretçi sayısında bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,55, nisan ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,27 artış oranına ulaştı.

Turist sayısı yüzde 32 arttı

Yılın ilk 4 aylık bölümünde 7 milyon 783 bin 967 yabancı ziyaretçi ağırlayan Türkiye'ye, nisan ayında 2 milyon 655 bin 561 yabancı geldi.

İRANLI TURİSTLER İLK SIRADA

Türkiye'ye ocak-nisan döneminde gelen yabancıların yüzde 99,6'sı, nisanda gelenlerin ise yüzde 99,43'ü turistik amaçla ziyarette bulundu.

Bu yılın ocak-nisan döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçinin geldiği ülke 858 bin 17 kişiyle İran oldu. İran'ı 671 bin 665 kişiyle Almanya, 651 bin 228 kişiyle Gürcistan takip etti.

Turist sayısı yüzde 32 arttı

Nisanda ise 292 bin 720 ziyaretçi sayısıyla Rusya, Türkiye'ye en çok ziyaretçinin geldiği ülke oldu. Bu ayda Rusya'yı 254 bin 863 kişiyle Almanya, 202 bin 26 kişiyle Bulgaristan izledi.

Turist sayısı yüzde 32 arttı

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