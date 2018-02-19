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Bursa'da turist taşıyan minibüs alev alev yandı

Osmangazi'de Malezyalı turistleri otele getiren bir minibüs, park halindeyken alev alması sonucu kül oldu.

İHA | 19.02.2018 - 09:28..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Malezyalı turistleri şehirde gezdirip otele getiren Mustafa Ç.’ye ait servis minibüsü park halinde bulunduğu noktada alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrası araç tamamen kullanılamaz hale geldi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da turist taşıyan minibüs alev alev yandı

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Uludağ Yolu üzerinde yaşanan yangın sonrası polis ve itfaiye ekipleri yolu bir süre trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışmalarını başlattı.

Bursa'da turist taşıyan minibüs alev alev yandı



Bursa'da turist taşıyan minibüs alev alev yandı



Bursa'da turist taşıyan minibüs alev alev yandı



Bursa'da turist taşıyan minibüs alev alev yandı



Bursa'da turist taşıyan minibüs alev alev yandı



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