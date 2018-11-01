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Turisti gasbeden taksici yakalandı

Sultanahmet'te taksisine binen İsveç uyruklu anne ile oğlunun parasını gasbeden taksici yakalandı.

DHA | 01.11.2018 - 14:28..
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Turisti gasbeden taksici yakalandı

İstanbul Sultanahmet’te 27 Ekim’de bindiği taksinin sürücüsü tarafından parasının zorla alındığını söyleyen İsveç uyruklu kadın O.M., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri İsveç uyruklu O.M.’nin Fatihte başlayıp, Şişli’ye kadar devam eden yolculuğuyla ilgili kamera çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda ekipler taksinin plakasını belirledi.

Turisti gasbeden taksici yakalandı

Polis 30 Ekim’de araçta şoförlük yapan T.Ş., E.B. ve H.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, 5 bin İsveç kronu ve 300 eurosunun gasp edildiğini iddia edilen O.M.’yi, şüpheliyi teşhis etmesi için emniyete çağırdı. O.M., kendisini gasbeden taksici T.Ş.’yi tespit etti.

Turisti gasbeden taksici yakalandı ViDEO

2'Sİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 taksiciden E.B. ve H.D. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Şüpheli taksici T.Ş. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İsveç uyruklu O.M.’nin annesiyle taksiye binmesi güvenlik kameraları tarafından, şüpheli taksicinin adliyeye sevk edilmesi polis kameları tarafından görüntülendi.

Turisti gasbeden taksici yakalandı

Turisti gasbeden taksici yakalandı


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