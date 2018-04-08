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Turistik şehirlerin beton meydanları

Ülkedeki seyahat kültürü arttıkça bir şeyleri kıyaslayıp eleştirme şansı bulduk. Peki yurt dışındaki en sevdiğimiz şehir meydanlarında olmayan yeşilliğe dikkat ettik mi?

Özel Haber | 08.04.2018 - 15:18..
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Turistik şehirlerin beton meydanları

Selen KALDIRIM / [email protected]

Dünyaca ünlü ülkelerin şehir meydanlarına bir göz attık. Bu bölgelerdeki düzenlemelerin ticari betonlaşma ile planlandığı dikkatimizi çekti. Özellikle yazın gittiğiniz bir Avrupa şehrinin meydanında 2 dakika vakit geçirmek bir ölüm.  Muhtemelen başınıza güneş geçmemesi için kaçacak delik ararsınız. Gölgeleneceğiniz bir ağaç bulabilmek adeta marifet.

Gelin dünyaca ünlü meydanlara şöyle bir bakalım, yorum da takdir de sizin.

RUSYA – KIZIL MEYDAN

Moskova'da tarihe damga vurmuş olan Kızıl Meydan’dan başlayalım. Burası Moskova’nın en önemli turizm merkezi. Yani bizim Taksim Meydanı gibi. Yıl boyunca yüzbinlerce turistin ziyaret ettiği bölgede beton yapılar dışında bir şey görmek pek mümkün değil.

Turistik şehirlerin beton meydanları

ÇİN – TIANANMEN MEYDANI

“İlahi Barışın Kapısı” anlamına gelen Tiananmen Meydanı Çin’in Pekin kentinde bulunuyor. Bu meydan tam 1 milyon kişinin sığabileceği 440.000 m²'lik bir alana sahip. ‘Dünyanın en büyük açık alanı’ ünvanını alan meydan ticari kurumlar ile kaplı.

Turistik şehirlerin beton meydanları

LONDRA – TRAFALGAR MEYDANI

Londra'nın merkezindeki meydan, barındırdığı anıt ve heykellerle bireysel miraslara ev sahipliği yapıyor. Meydanı sadece büyük bina ve yapılar dolduruyor.

Turistik şehirlerin beton meydanları

PARİS – CONCORDE MEYDANI

Concorde Meydanı Paris’deki onlarca meydandan en büyük ve en ünlü olanı. Beton ve boş bir alanda güneşten kaçacağınız tek bir yer yok. Paris parklarıyla da öne çıkan bir şehir fakat ‘meydan’ mantığında farklı bir düzen hakim.

Turistik şehirlerin beton meydanları

AMSTERDAM - DAM MEYDANI

Dünya üzerinde en çok turist çeken bölgelerden bir tanesi, bakınız Dam Meydanı. Dam Meydanı, şehrin marka yapıları ve önemli aktivitelerin düzenlendiği en bilinen yerlerinden biri.

Turistik şehirlerin beton meydanları

PRAG – OLD TOWN MEYDANI

Çek Cumhuriyeti’nin en ünlü şehri Prag, gotik mimarisiyle ön plana çıkan bir şehir.

Turistik şehirlerin beton meydanları

Old Town Meydanı’na giderseniz şehir turları, sokak müzisyenleri, gösteriler, her tür yemek, muhteşem tarihi eserler, kiliseler, alışveriş mağazaları, fayton ve üstü açık eski araçlarla şehir turları göreceksiniz. Turistik planlama ile düzenlenen meydanda ticari kaygı ön planda.

İTALYA - PIAZZA DEL CAMPO

“Piazza del Campo”, belki de İtalya’ nın en büyük şehir meydanı. Siena’da bulunan meydan dört duvar ile çevrilmiş bir boşluk. Fakat hem şehirde yaşayanların, hem de turistlerin en sevdiği bölge.

Turistik şehirlerin beton meydanları

Yurt dışına çıktıysanız ya da çıkarsınız kimi bölgelerde taş üstüne oturmuş insanlar göreceksiniz. Aynen böyle; çünkü bank ve park kültürü meydanların dışında tutuluyor.

Turistik şehirlerin beton meydanları

VENEDİK - PİAZZA SAN MARCO

İtalya’nın bir başka model beton meydanı Piazza San Marco, Venedik’in en ünlü bölgesi. Piazza San Marco da tıpkı Campo gibi etrafı duvarlarla çevrili bir meydan. Şehrin dini ve politik merkezi olarak da kabul gören bu meydanda turistlere hitap eden dükkânlar, kafe ve restoranlar da bulunuyor. Oteller de var tabii.

Turistik şehirlerin beton meydanları

BRÜKSEL – GRAND PLACE MEYDANI

Grand Place, Brüksel'in en ünlü ve en hareketli meydanı. Hatta burası Avrupa’nın en güzel meydanlarından biri olarak kabul ediliyor. Meydan birçok idari bina, iki büyük yapı, Belediye Binası ve Brüksel Kenti Müzesini içeren Breadhouse binası ile çevrili.

Turistik şehirlerin beton meydanları

KANADA – YONGE DUNDAS MEYDANI

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Kanada’nın Toronto kentindeki meydana bir baktığımızda da, ticari turizm dükkanlarından fazlasını göremiyoruz.

Turistik şehirlerin beton meydanları

İSTANBUL – TAKSİM MEYDANI

Bu örneklere dayanarak; dünyanın en ünlü meydanlarının nasıl bir betonarme içinde olduğunu görüyoruz.

Turistik şehirlerin beton meydanları

Şu anda İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından saksılarda yetiştirilen 125 çeşitteki toplam 187 bin lale, Taksim Meydanı’nı süslüyor. Türkiye’deki en ünlü meydanlara bir bakın. Yorum sizin.

Turistik şehirlerin beton meydanları

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