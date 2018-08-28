taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2108
Euro
7.29175
Altın
1212.625
Borsa
93598.23

Turistin çantasını çalan Alman bilekliğinden yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, mağazadan turist çiftin çantasını çalan Alman Adelhit K., jandarma tarafından bileğindeki banttan kaldığı otel tespit edildi.

DHA | 28.08.2018 - 16:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Manavgat'ta Side Mahallesi'ndeki mağazada, saat 00.30 sıralarında alışveriş yapan yabancı uyruklu turist çift, çantalarının kaybolduğunu söyleyerek, mağaza yetkililerine haber verdi.

Turistin çantasını çalan Alman bilekliğinden yakalandı

Güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesi sonucu turistlerin çantayı koltuğun üzerine bıraktığı ve çantanın mağazadaki kadın tarafından alındığı tespit edildi. Bunun üzerine mağaza yetkilileri, olayı jandarmaya haber verdi.

BİLEĞİNDEKİ BANTTAN OTELİ TESPİT EDİLDİ

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gece geç saatlerde güvenlik kameraları kayıtlarından yaptığı incelemede, çantayı çalan kadının bileğinde sarı renk bant olduğu belirlendi. Banttan, kadının turist olabileceğini değerlendiren ekipler, bölgedeki otellerde araştırma yaptı. Araştırma sonucu kadının Alman uyruklu Adelhit K. (41) olduğu ve Side'de 5 yıldızlı otelde kaldığı saptandı.

Turistin çantasını çalan Alman bilekliğinden yakalandı VİDEO

Turistin çantasını çalan Alman bilekliğinden yakalandı

ÇANTA ODASINDA BULUNDU

Cumhuriyet savcısından alınan izinle Adelhit K.'nin eşiyle birlikte kaldığı odada yapılan aramada, mağazadan alındığı anlaşılan, içinde cep telefonu, kimlik belgeleri ve banka kartının olduğu siyah çanta bulundu. Gözaltına alınan Adelhit K.'nin tercüman ve avukat eşliğinde alınan ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi. Çanta, sahiplerine teslim edilirken, jandarmada işlemleri tamamlanan Adelhit K., adliyeye sevk edildi.

Turistin çantasını çalan Alman bilekliğinden yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konutta dev indirim

Konutta dev indirim

467
İdil Fırat'ın kına gecesi

İdil Fırat'ın kına gecesi

62
Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

65
Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

496
MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

389
Enes Kanter Türkiye'ye iade edilmekten korkuyor

Enes Kanter Türkiye'ye iade edilmekten korkuyor

118
Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM