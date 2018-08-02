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Turistin midesinden uyuşturucu çıktı

Brezilya'dan gelen kadının midesinden 51 kapsül içinde 600 gram kokain ele geçirildi.

DHA | 02.08.2018 - 10:02..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Brezilya Sao Paulo'dan Atatürk Havalimanı'na gelecek bir kadının uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri 27 Temmuz'da Brezilya uyruklu P.A.M.A'yı Atatürk Havalimanı'nda gözaltına aldı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Üstünde ve valizinde yapılan aramada herhangi bir şey bulunamayınca uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren polis, zanlıyı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Turistin midesinden uyuşturucu çıktı

MİDESİNDEN 51 KAPSÜL UYUŞTURUCU ÇIKARILDI

Hastanede röntgen filmi çekilerek kontrol edilen P.A.M.A'nın 51 kapsül halinde 600 gram kokain yuttuğu belirlendi.

Turistin midesinden uyuşturucu çıktı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kapsüller çıkarıldıktan sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

Turistin midesinden uyuşturucu çıktı

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